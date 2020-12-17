Из бюджета Киева до конца 2020 года направят 400 млн грн на лечение больных Covid-19

Из бюджета столицы до конца 2020 года направят сэкономленные 400 млн грн на лечение больных коронавирусом, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Сэкономленные средства столичного медицинского бюджета на 2020 год будут использованы до конца года для обеспечения лечения больных Covid-19. Речь идет о более 400 млн грн. Соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян" разработал департамент здравоохранения КГГА в начале декабря", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента Валентины Гинзбург, сэкономленные средства нужно направить на борьбу с эпидемией.

"Постановление Кабинета министров Украины освободило от налогообложения приобретение товаров, работ и услуг медицины. Это дает нам возможность путем внесения изменений в программу "Здоровье киевлян" 2020-2022 высвободившиеся средства направить на неотложные нужды. В данном случае - на обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией, качественным лечением", - пояснила она.

Как отмечается, соответствующий проект решения об изменениях в программу в четверг вынесен на рассмотрение депутатов Киевского городского совета.