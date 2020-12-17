События

08:07 17.12.2020

В результате непогоды остаются обесточенными 22 населенных пункта Украины

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В результате непогоды остаются обесточенными 22 населенных пункта Украины

В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) по состоянию на утро четверга обесточенными остаются 22 населенных пункта Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 17 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 22 населенных пункта в Черниговской области", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #гсчс #электроснабжение #украина
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