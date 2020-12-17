События

07:42 17.12.2020

COVID-19 выявлен у министра внутренних дел США

1 мин читать

Тест на COVID-19 главы министерства внутренних дел США Дэвида Бернхардта показал положительный результат, сообщает газета Washington Post.

Представитель ведомства Николас Гудвин заявил изданию, что 51-летний Бернхардт получил диагноз в преддверии запланированного на среду заседания кабинета министров с президентом Дональдом Трампом.

"В настоящее время у него нет симптомов, и он будет продолжать работать на благо американского народа, находясь на карантине", - отметил Гудвин.

Он добавил, что министр "следует всем руководящим принципам CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США - ИФ)" и "консультируется с медицинскими специалистами по мере необходимости".

Издание уточняет, что Бернхардт провел последние два дня на встречах с рядом чиновников Трампа, а также присутствовал на мероприятии вместе с американскими сенаторами.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео отправился на карантин, так как выяснил, что контактировал с заразившимся коронавирусом COVID-19.

"Установлено, что госсекретарь Помпео контактировал с человеком, у которого подтвердился коронавирус", - заявили в госдепе.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что у Помпео взяли тест на COVID-19, результат - отрицательный.

"Однако в соответствии с постановлением Центра по контролю и профилактике заболеваний США он будет находиться на карантине", - добавили в госдепе.

Теги: #сша #министр #коронавирус
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:34 17.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 74 млн, жертв вируса -1,64 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 74 млн, жертв вируса -1,64 млн

08:27 17.12.2020
Из бюджета Киева до конца 2020 года направят 400 млн грн на лечение больных Covid-19

Из бюджета Киева до конца 2020 года направят 400 млн грн на лечение больных Covid-19

08:15 17.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 12 047 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 939 человек

В Украине за сутки зафиксировали 12 047 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 939 человек

07:19 17.12.2020
Египет усилил требования к тесту на коронавирус для украинских туристов

Египет усилил требования к тесту на коронавирус для украинских туристов

00:24 17.12.2020
Украина готова к новому этапу сотрудничества с США

Украина готова к новому этапу сотрудничества с США

20:45 16.12.2020
В Дании на Рождество и Новый год закроют магазины для борьбы с COVID-19

В Дании на Рождество и Новый год закроют магазины для борьбы с COVID-19

20:32 16.12.2020
В посольстве США приветствовали принятие Генассамблеей ООН резолюции по правам человека в Крыму

В посольстве США приветствовали принятие Генассамблеей ООН резолюции по правам человека в Крыму

20:00 16.12.2020
Минздрав на следующей неделе начнет "пилот" программного продукта для отработки механизма приглашения на вакцинацию от COVID-19

Минздрав на следующей неделе начнет "пилот" программного продукта для отработки механизма приглашения на вакцинацию от COVID-19

19:07 16.12.2020
США ввели санкции против компаний из КНР и ОАЭ, которые помогали продавать иранские нефтехимические продукты

США ввели санкции против компаний из КНР и ОАЭ, которые помогали продавать иранские нефтехимические продукты

19:04 16.12.2020
Испанские компании претендуют почти на 20% средств фонда восстановления экономики ЕС

Испанские компании претендуют почти на 20% средств фонда восстановления экономики ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 12 047 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 939 человек

Кулеба назвал три приоритета для внешней экономики Украины на следующие 10 лет

Суд продолжит избирать меру пресечения Януковичу по "делу Майдана" 22 декабря

Россия блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, ранее освобожденных Украиной – Гармаш

Капсула китайского зонда с образцами лунного грунта села на Землю

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате непогоды остаются обесточенными 22 населенных пункта Украины

Кулеба назвал три приоритета для внешней экономики Украины на следующие 10 лет

Российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям

Злоумышленник с помощью "вируса" присвоил почти миллион гривен украинцев, получив доступ к их онлайн-банкингу

Собственник намерен сократить 10% работников "Крымского титана", профсоюз против

В центре Киева 19-20 декабря состоятся зимние международные соревнования сноубордистов и лыжников

Зеленский назначил пожизненные стипендии шести педагогам

В Украине планируют построить новые автобусные остановки

ГФС разоблачила межрегиональную схему уклонения от уплаты налогов

В Грузии иностранцам из-за коронавируса продлили срок легального пребывания в стране до 1 июля 2021 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА