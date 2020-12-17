COVID-19 выявлен у министра внутренних дел США

Тест на COVID-19 главы министерства внутренних дел США Дэвида Бернхардта показал положительный результат, сообщает газета Washington Post.

Представитель ведомства Николас Гудвин заявил изданию, что 51-летний Бернхардт получил диагноз в преддверии запланированного на среду заседания кабинета министров с президентом Дональдом Трампом.

"В настоящее время у него нет симптомов, и он будет продолжать работать на благо американского народа, находясь на карантине", - отметил Гудвин.

Он добавил, что министр "следует всем руководящим принципам CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США - ИФ)" и "консультируется с медицинскими специалистами по мере необходимости".

Издание уточняет, что Бернхардт провел последние два дня на встречах с рядом чиновников Трампа, а также присутствовал на мероприятии вместе с американскими сенаторами.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео отправился на карантин, так как выяснил, что контактировал с заразившимся коронавирусом COVID-19.

"Установлено, что госсекретарь Помпео контактировал с человеком, у которого подтвердился коронавирус", - заявили в госдепе.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что у Помпео взяли тест на COVID-19, результат - отрицательный.

"Однако в соответствии с постановлением Центра по контролю и профилактике заболеваний США он будет находиться на карантине", - добавили в госдепе.