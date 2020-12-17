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07:39 17.12.2020

Российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям

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Российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, потерь среди военнослужащих ВСУ нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 16 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" два обстрела зафиксированы вблизи Водяного, что на Приазовье. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано одно нарушение прекращения огня недалеко от населенного пункта Шуми. Здесь противник также применил станковые и ручные противотанковые гранатометы.

С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений – нет", - сказано в сводке.

В штабе подчеркнули, что вблизи Водяного оккупанты вели огонь из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

Теги: #оос #сводка #украина
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