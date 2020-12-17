Собственник намерен сократить 10% работников "Крымского титана", профсоюз против

ООО "Титановые инвестиции" (Москва) намерено сократить в следующем году 350 сотрудников своего филиала в Армянске (Крым, прежнее название химзавода - "Крымский титан"), или примерно 10% штата, профком завода не согласен с таким решением.

Министерство промышленной политики Крыма поручило руководству завода предоставить "алгоритм процесса кадровой оптимизации, а также списки высвобождаемых профессий", говорится в сообщении ведомства.

"Оптимизация штата в большей мере затронет административные и вспомогательные подразделения, в отдельных случаях предусмотрены функциональные реорганизации. Из производственных цехов более других будет оптимизирован штат в цехе концентрации серной кислоты и цветных пигментов. Это обусловлено фактическими показателями его годовой загрузки - она варьируется на уровне 30-40%", - отмечается в пресс-релизе.

По данным центра занятости Армянска, которые приводит министерство, для трудоустройства высвобождаемых работников филиала "Титановых инвестиций" есть порядка 400 вакансий на промпредприятиях севера Крыма.

Первичная профсоюзная организация завода разместила в соцсетях сообщение, "высказав несогласие проведению сокращения, которое будет носить массовый характер".

"Профсоюзный комитет предложил администрации филиала заключить соглашение, в котором предусмотреть меры поддержки данной категории работников и мероприятия, направленные на содействие занятости", - говорится в сообщении.

"Идет сокращение 400 вакансий - это незаполненные места, плюс порядка 350 сотрудников будут частично перераспределены по другим рабочим местам в рамках предприятия, остальным предложат рабочие места в рамках смежных производств. В частности, велись переговоры с "Крымским содовым заводом". Все сокращения будут происходить в соответствии с законом в следующем году, спустя два месяца после уведомлений, и с выплатой компенсаций. 350 сотрудников - это чуть менее 10% от общего количества работников предприятия", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Титановых инвестиций".

Как сообщалось, в октябре "Титановые инвестиции" заявили, что компания готовит среднесрочный план вывода из кризиса своего филиала в Армянске, он предусматривает частичное сокращение персонала, а также реструктуризацию долга перед банками и поставщиками энергоресурсов, модернизацию производства.

Отмечалось, что оставшаяся "советская производственная и организационная структуры" и взаимозависимость населения моногорода Армянск и градообразующего предприятия вынуждали сохранять штатную численность и поддерживать жизнедеятельность убыточных направлений производства. В результате завод накопил миллиардные долги, что "ставит под угрозу существование предприятия как такового".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Титановые инвестиции" принадлежат кипрской Letan Investments Ltd. Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в октябре 2018 года распространила пресс-релиз, в котором заявила, что остается собственником "Крымского титана", но "не имеет к этому активу доступа".

В отношении "Титановых инвестиций" в феврале 2018 года по заявлению ВТБ (MOEX: VTBR) введена процедура наблюдения. В начале этого года суд заменил в реестре кредиторов банк с требованиями в размере 2,5 млрд рублей на ООО "Титановые технологии".

Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции" - крупнейший производитель диоксида титана на территории бывшего СССР и в Восточной Европе. Помимо диоксида титана, который используется для производства красок, пластмассы и бумаги, предприятие выпускает серную кислоту, минеральные удобрения (фосфогипс), сырье для строительства (сульфат железа), красители (красный пигмент) и т.п.