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04:01 17.12.2020

Зеленский назначил пожизненные стипендии шести педагогам

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Зеленский назначил пожизненные стипендии шести педагогам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 571/2020 "О назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования", сообщил сайт президента.

"Государство должно уважать и поддерживать людей, которые посвятили свою жизнь воспитанию новых поколений и становлению образованной нации. Ведь в современном мире образование является одной из важнейших преимуществ страны", - отметил Зеленский.

Согласно указа, денежные выплаты предназначены шести выдающимся педагогам, которые достигли семидесятилетнего возраста.

Теги: #педагоги #зеленский #стипендии #украина
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