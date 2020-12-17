Зеленский назначил пожизненные стипендии шести педагогам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 571/2020 "О назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования", сообщил сайт президента.

"Государство должно уважать и поддерживать людей, которые посвятили свою жизнь воспитанию новых поколений и становлению образованной нации. Ведь в современном мире образование является одной из важнейших преимуществ страны", - отметил Зеленский.

Согласно указа, денежные выплаты предназначены шести выдающимся педагогам, которые достигли семидесятилетнего возраста.