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02:31 17.12.2020

В Украине планируют построить новые автобусные остановки

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В Украине планируют построить новые автобусные остановки

В Украине планируют внедрить новые проекты для автобусных остановок и сопутствующей инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения, сообщила пресс-служба "Укравтодора".

"В рамках этих мероприятий (строительство дорог – ИФ) планируем ввести новые типовые проекты для автобусных остановок и сопутствующей инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения различной категорийности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас для проектирования автобусных остановок применяются расчеты простых конструкций (автопавильоны из сборного железобетона на десять человек и аналогичные автопавильоны из мателлопрофиля, профнастила и стекла).

"Такие конструкции являются наиболее популярными, быстрые в изготовлении и монтаже, имеют умеренную цену, легкие в установке и обслуживании, имеют «антивандальные свойства» и являются общепринятыми к использованию", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что ожидают от предложений визуализацию зон ожидания (автобусная остановка, туалет, освещение, ограждение, тротуары), соответствие предлагаемых проектных решений нормативным документам, схематическое расположение таких объектов, краткое описание предлагаемых проектных решений по их преимуществами перед обычными проектно решениями, ориентировочную стоимость материалов, выполнение работ, примеры использования проектных решений в других странах.

Также сообщается, что на основании этой информации, Укравтодор подготовит техническое задание и объявит конкурс на разработку оптимальных проектных и дизайнерских решений для их дальнейшего применения.

Теги: #укравтодор #инфраструктура #украина #остановки
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