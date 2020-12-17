В Грузии иностранцам из-за коронавируса продлили срок легального пребывания в стране до 1 июля 2021 года

Учитывая ограничения, вызванные глобальной пандемией коронавируса COVID-19, сроки легального пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Грузии, которые были определены до 31 декабря 2020 года, продлены до 1 июля 2021 года, говорится в четверг в сообщении на сайте грузинского МИД.

По информации ведомства, решением координационного совета при премьер-министре, в постановление правительства Грузии от 28 января 2020 года внесены изменения, согласно которым иностранные граждане и лица без гражданства, которые легально находились в Грузии до 14 марта 2020 года и не могли покинуть страну из-за ограничений, вызванных глобальной пандемией, могут на законном основании оставаться в республике до 1 июля 2021 года.

При этом отмечается, что их присутствие на территории Грузии должно быть вызвано следующими оперативными обстоятельствами, связанными с пандемией: если государство, гражданином которой является человек, находится в зоне высокого риска; если пересечение границ ограничено соответствующим государством; если по состоянию здоровья человек находится в больнице, в карантине или в самоизоляции; если человек не может покинуть территорию страны в установленные сроки из-за отмены авиарейсов.

Вместе с тем, согласно решению Координационного совета, с 1 января по 1 июля 2021 года для иностранных граждан, в связи с вышеуказанными обстоятельствами, нахождение на территории Грузии будет считаться законным и с целью получения вида на жительство при соблюдении соответствующих критериев.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 зарубежным направлениям. Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на определенное время уже запланированные авиарейсы. Позже Грузия продлила до 1 января 2021 года частичные ограничения на регулярные международные авиарейсы.

По последним данным, в Грузии зафиксировано 198 тыс. 387 зараженных COVID-19. Число жертв коронавирусной инфекции достигло 1 тыс. 922. В режиме карантина находятся 622 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 6 тыс. 721 пациентов, в специализированных гостиницах лечатся 2 тыс. 461 человек. Выздоровели 167 тыс. 281 больных.