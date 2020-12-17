Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова к новому этапу сотрудничества с США, сообщает сайт правительственного портала.

"Трудно переоценить двухпартийную поддержку США за последние шесть лет в реформировании Украины и защите от внешней агрессии. Военная помощь и санкционное давление на Россию, в частности противодействие Северному потоку-2, помогают нам и дальше в этой борьбе. Украина готова быть одним из ключевых союзников в регионе для США. Мы надеемся на систематическое партнерство", - сказала Стефанишина на международной конференции "Украина в Вашингтоне и за его пределами".

Она отметила, что Украина как партнер НАТО с расширенными возможностями стремится углубить сотрудничество с Альянсом для материализации декларации Бухарестского саммита 2008 года: "Мы рассчитываем на поддержку США в том, чтобы Украина наконец стала членом НАТО: для Украины очень важным стал бы четкий сигнал, что Альянс готов двигаться с Украиной вместе в направлении будущего членства. Это значительно ускорило внутренние трансформации в нашей стране, без этого сигнала мы остаемся в угрожающем вакууме безопасности, а это - как приглашение России к еще большей агрессии".

Также Стефанишина подчеркнула, что Черное море - это ключевая сфера углубления сотрудничества с НАТО, а лидерство Соединенных Штатов является ключевым для того, чтобы регион Черного моря стал стратегическим для трансатлантической безопасности и стабильности в регионе, пока разрушена из-за агрессии России.

Вице-премьер-министр добавила, что Украина для будущего членства в НАТО уже в значительной степени модернизировала свои Вооруженные силы и приблизила их к стандартам Альянса. "Мы надеемся, что США продолжат и усилят свои усилия в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Также трудно переоценить роль, которую Соединенные Штаты могли бы сыграть в продвижении "Крымской платформы" - переговорной площадки для деоккупации Крыма", - сказала она.

Кроме того, Стефанишина назвала среди приоритетов украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности совместные военные учения, реформирование украинского сектора безопасности и обороны по стандартам и принципам НАТО, американские инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины, общее оборонное производство, а также превентивное противодействие гибридным угрозам от России путем большего сотрудничества в области кибербезопасности и противодействия дезинформации.

"Несмотря на попытки отдельных сил подорвать антикоррупционные реформы и верховенство права в целом, позиция лидеров Украины остается неизменной - защитить реформы, стать сильной, успешной демократической страной. Мы готовы начать новый этап в американо-украинских отношениях для лучшего будущего демократии и безопасности", - подытожила она.