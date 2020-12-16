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22:57 16.12.2020

Суд продолжит избирать меру пресечения Януковичу по "делу Майдана" 22 декабря

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Суд продолжит избирать меру пресечения Януковичу по "делу Майдана" 22 декабря

Печерский районный суд Киева на заседании в среду не вынес решения по мере пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по "делу Майдана", объявив перерыв до 22 декабря.

Перерыв объявлен в связи с необходимостью затребования и получения ряда документов, связанных с розыском Януковича.

Трансляция заседания проводилась на ютюб-канале "Судова влада".

Суд в течение недели не мог рассмотреть ходатайство по сути ходатайства Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно), поскольку участники процесса сначала заявляли серию процессуальных ходатайств, затем защита по договору не явилась на заседание, впоследствии Януковичу был назначен государственный адвокат, заявивший среди прочего отвод судье, который не был удовлетворён. Заседание суда неоднократно откладывалось из-за отсутствия адвокатов.

На заседании в среду защита Януковича по договору уже присутствовала.

Основным предметом обсуждения по сути ходатайства была юридическая обоснованность международного розыска Януковича. Прокуроры настаивали на том, что экс- президент находится в розыске, адвокаты парировали, что каналами Интерпола Янукович не разыскивается.

Именно этот момент - отсутствие юридического подтверждения факта розыска Януковича каналами Интерпола - стал  аргументом для  отмены ранее Киевским апелляционным судом заочного ареста Януковича и направлении ходатайства об  избрании меры пресечения на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Теги: #перенос #украина #суд #янукович
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