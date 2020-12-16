События

22:39 16.12.2020

Глава Гостаможни Рябикин опроверг слухи о своей "отставке"

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Глава Гостаможни Рябикин опроверг слухи о своей "отставке"

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин опроверг слухи о якобы своей отставке.

"Видимо кому-то очень хочется, чтобы я побыстрее ушёл... но придется потерпеть", - написал глава Гостаможни в своем "Фейсбуке" в среду вечером.

Ранее в СМИ сообщалось, что Рябикин якобы написал заявление об увольнении с поста главы Гостаможни менее чем через месяц после назначения на эту должность.

Как сообщалось, 18 ноября Кабинет министров Украины утвердил назначение главой Государственной таможенной службы генерального директора международного аэропорта "Борисполь" (Киев) Павла Рябикина. 

Теги: #отставка #гостаможня #украина #глава #опровержение
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