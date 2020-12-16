События

20:28 16.12.2020

Капсула китайского зонда с образцами лунного грунта села на Землю

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Капсула китайского зонда с образцами лунного грунта села на Землю

Капсула, сброшенная с возвращаемого аппарата китайского межпланетного зонда "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта, в среду совершила успешную посадку на территории Автономного района Внутренняя Монголия Китая, сообщило Национальное космическое управление КНР (CNSA).

Посадка капсулы после вхождения в атмосферу Земли была осуществлена с помощью парашютной системы. Спасательный отряд направлен на ее поиск.

Операция осложняется темным временем суток и наличием большого снежного покрова в районе посадки.

Зонд "Чанъэ-5", состоявший из посадочного модуля с взлетным аппаратом и орбитального модуля с возвращаемым на Землю аппаратом, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября.

Как сообщало китайское космическое агентство, посадочный модуль со взлетным аппаратом китайской станции совершил успешное мягкое прилунение 1 декабря в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

2 декабря посадочный модуль станции, успешно пробурив грунт Луны, извлек образцы геологической породы с глубины двух метров, а затем 3 декабря с помощью руки-манипулятора собрал также образцы грунта с поверхности естественного спутника Земли. В рамках миссии модуль собрал в общей сложности около двух килограммов геологической породы.

Перед стартом взлетного аппарата с посадочного модуля на Луне был установлен китайский флаг.

6 декабря взлетный аппарат китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с пробами грунта Луны успешно состыковался на орбите Луны с орбитальным модулем и передал контейнер с образцами грунта возвращаемому на Землю аппарату. Через шесть дней возвращаемый аппарат в связке с орбитальным модулем совершил на орбите Луны маневры для выхода на переходную орбиту Луна-Земля. Затем было проведено еще две корректировки траектории полета к Земле. Перед сбросом капсулы возвращаемый аппарат отделился от орбитального модуля на расстоянии пяти тысяч км от Земли.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный грунт на Землю, и первой реализовавшей такой проект с 1976 года.

Теги: #приземление #капсула #китай #зонд
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