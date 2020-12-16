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20:25 16.12.2020

Премьер Великобритании пообещал не "запрещать Рождество" из-за коронавируса

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Премьер Великобритании пообещал не "запрещать Рождество" из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается "отменять Рождество", но призвал британцев справлять его скромно, сообщает телеканал Sky News.

"Поэтому устройте себе маленькое Рождество и, я боюсь, в этом году я действительно имею в виду маленькое. Но с вакциной и всеми другими мерами, которые мы предпринимаем, мы знаем, что к Пасхе дела в этой стране пойдут лучше", - сказал Джонсон.

Он добавил, что не собирается "отменять или запрещать Рождество". Вместо этого Джонсон посоветовал британцам максимально сократить число контактов за пять дней до ослабления ограничений, которое вступит в силу 23 декабря. С этого момента семьям можно будет собираться по трое в течение пяти праздничных дней.

Британский премьер также рекомендовал жителям страны по возможности ночевать у себя дома, повременить со встречами со старшими родственниками, если только те не сделали прививку, избегать толп на распродажах и не праздновать Новый год большими группами.

За первую неделю массовой вакцинации в Британии прививку от коронавируса сделали более 137 тыс. человек. Британские власти используют вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, чья эффективность по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

За время пандемии в Соединенном Королевстве коронавирус выявили свыше чем у 1,8 млн человек, более 64,9 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #рождество #британия #премьер
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