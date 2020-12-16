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19:53 16.12.2020

Вдову боевика ИГ приговорили к 30 годам тюрьмы по делу об атаке на Charlie Hebdo

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Вдову боевика ИГ приговорили к 30 годам тюрьмы по делу об атаке на Charlie Hebdo

Суд в Париже приговорил вдову боевика "Исламского государства" Хаят Бумеддин к 30 годам тюрьмы по делу об атаках на журнал " Charlie Hebdo" и магазин кошерных продуктов в 2015 году, пишет газета "Паризьен".

Бумеддин признали виновной в участии в преступной террористической группировке и в финансировании терроризма. Всего в процессе фигурировали 14 предположительных сообщников террористов, виновных в нападениях на кошерный супермаркет Hyper Cacher и " Charlie Hebdo".

Кроме вдовы боевика, к 30 годам тюрьмы приговорили Али Риза Полата, которого суд назвал "центральным звеном" в подготовке террористических актов. Он планирует подать апелляцию.

Остальных обвиняемых приговорили к менее длительным тюремным срокам от четырех лет. У шестерых из них суд не увидел террористических мотивов, что помогло добиться смягчения приговора.

В январе 2015 года несколько вооруженных людей открыли стрельбу в офисе французского сатирического журнала "Шарли эбдо" (Charlie Hebdo) в Париже, 12 человек погибли и 11 получили ранения. В этом же месяце террорист Амеди Кулибали ворвался в магазин кошерной пищи на востоке Парижа и открыл огонь. В результате погибли четыре человека, еще несколько были взяты в заложники. Впоследствии террорист был ликвидирован.

Теги: #париж #суд #приговор #терроризм
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