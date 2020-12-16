События

19:54 16.12.2020

Во Франции планируют посадить 50 млн деревьев для борьбы с последствиями глобального потепления

1 мин читать
Во Франции планируют посадить 50 млн деревьев для борьбы с последствиями глобального потепления

Власти Франции подготовили план восстановления лесных массивов в рамках борьбы с последствиями глобального потепления, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди.

В эфире специализированного телеканала Cultivonsnous.tv он рассказал, что план предусматривает посадку 50 млн деревьев. По его словам, на эти цели выделено из бюджета около 200 млн евро.

Денорманди отметил важность привлечения к этому проекту молодежи, чтобы повысить ее осведомленность о проблеме климатических изменений.

"Было бы прекрасной возможностью позволить учащимся школ участвовать в восстановлении лесов. Я об этом говорил с министром образования", - отметил он.

Теги: #климат #планы #франция #экология
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:49 16.12.2020
Рада сняла с рассмотрения 16 декабря вопрос об отставке министра экологии

Рада сняла с рассмотрения 16 декабря вопрос об отставке министра экологии

20:26 15.12.2020
Сотрудники театров и кинотеатров протестуют в Париже против закрытия объектов культуры

Сотрудники театров и кинотеатров протестуют в Париже против закрытия объектов культуры

09:12 15.12.2020
Adidas изучает стратегические альтернативы для Reebok, включая продажу

Adidas изучает стратегические альтернативы для Reebok, включая продажу

17:35 14.12.2020
Рестораторы и отельеры протестуют в Париже против ограничений из-за COVID-19

Рестораторы и отельеры протестуют в Париже против ограничений из-за COVID-19

09:27 13.12.2020
Украина усилит участие в глобальной борьбе с изменением климата - Зеленский

Украина усилит участие в глобальной борьбе с изменением климата - Зеленский

20:26 09.12.2020
Израиль после неудачной миссии на Луну хочет отправить туда новый космический аппарат

Израиль после неудачной миссии на Луну хочет отправить туда новый космический аппарат

19:36 09.12.2020
Французы критически относятся к идее вакцинации от COVID-19 - данные опроса

Французы критически относятся к идее вакцинации от COVID-19 - данные опроса

13:16 09.12.2020
Украина через 10 лет хочет перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам - Немчинов

Украина через 10 лет хочет перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам - Немчинов

05:27 09.12.2020
На Северном полюсе зафиксировано рекордно быстрое потепление за всю историю

На Северном полюсе зафиксировано рекордно быстрое потепление за всю историю

00:05 09.12.2020
Матч Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ - "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

Матч Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ - "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россия блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, ранее освобожденных Украиной – Гармаш

Капсула китайского зонда с образцами лунного грунта села на Землю

Зеленский создаст координационный совет по решению проблем микробизнеса, первое заседание запланировано на 18 декабря - Ермак

Рада в четверг может назначить министров АПК, энергетики и образования, а руководителя Минветеранов – в пятницу, сообщили в "Слуге народа"

Заседание ТКГ прошло без участия представителя РФ – украинская делегация

ПОСЛЕДНЕЕ

Детский фонд ООН впервые за 70 лет поможет британским детям, столкнувшимся с нехваткой питания

В Дании на Рождество и Новый год закроют магазины для борьбы с COVID-19

В посольстве США приветствовали принятие Генассамблеей ООН резолюции по правам человека в Крыму

Россия блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, ранее освобожденных Украиной – Гармаш

Капсула китайского зонда с образцами лунного грунта села на Землю

Премьер Великобритании пообещал не "запрещать Рождество" из-за коронавируса

Вдову боевика ИГ приговорили к 30 годам тюрьмы по делу об атаке на Charlie Hebdo

Аваков обсудил с главой МИД Италии подписание обновленного межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций

Зеленский создаст координационный совет по решению проблем микробизнеса, первое заседание запланировано на 18 декабря - Ермак

Рада в четверг может назначить министров АПК, энергетики и образования, а руководителя Минветеранов – в пятницу, сообщили в "Слуге народа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА