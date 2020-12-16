Во Франции планируют посадить 50 млн деревьев для борьбы с последствиями глобального потепления

Власти Франции подготовили план восстановления лесных массивов в рамках борьбы с последствиями глобального потепления, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди.

В эфире специализированного телеканала Cultivonsnous.tv он рассказал, что план предусматривает посадку 50 млн деревьев. По его словам, на эти цели выделено из бюджета около 200 млн евро.

Денорманди отметил важность привлечения к этому проекту молодежи, чтобы повысить ее осведомленность о проблеме климатических изменений.

"Было бы прекрасной возможностью позволить учащимся школ участвовать в восстановлении лесов. Я об этом говорил с министром образования", - отметил он.