События

19:51 16.12.2020

Аваков обсудил с главой МИД Италии подписание обновленного межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций

3 мин читать
Аваков обсудил с главой МИД Италии подписание обновленного межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо переговоры по итогам 9-го заседания Украино-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, которое состоялось 16 декабря в режиме онлайн.

"Министры акцентировали внимание на важности подписания в ближайшее время обновленного межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций", - сообщает пресс-служба МВД Украины.

Аваков призвал итальянскую сторону у реализации в Украине масштабных инвестиционных и индустриальных проектов. Украина заинтересована в углублении торгово-экономических отношений и дальнейшем развитии отраслевого и инвестиционного сотрудничества с Италиев, в частности, в сфере агропромышленности, инфраструктуры (налаживание взаимодействия с Italferr-Gruppo Ferrovie dello Stato в развитии скоростных железнодорожных перевозок в Украине), энергетики (в вопросе оптимизации и модернизации украинской газотранспортной системы), космоса (производство элементов ракет-носителей космического назначения семейства "Vega" в рамках сотрудничества с итальянской компанией Avio S.p.A.), судостроительства, IT и инноваций.

Министры, которые являются председателями межгосударственных правительственных комиссий, отметили прочность и надежность двусторонних отношений в условиях нынешних вызовов, связанных с пандемией COVID-19.

"Новые вызовы всегда порождают и новые возможности для развития. Мы должны использовать это для перезагрузки наших экономических отношений и вывода взаимодействия на качественно новый уровень", - отметил Аваков.

Также в рамках заседания Украино-итальянского совета по сотрудничеству была подписана Программа культурного сотрудничества между Кабинетом министров Украины и правительством Италии на 2021 – 2025 годы. Начата процедура подписания меморандума между Государственным космическим агентством Украины и Итальянским космическим агентством о сотрудничестве в области исследования и мирного использования космического пространства, меморандума о сотрудничестве между Национальной гвардией Украины и Войсками карабинеров Италии, а также меморандума о сотрудничестве между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Департаментом защиты населения при Совете министров Италии.

Процедура подписания документов будет завершена по дипломатическим каналам.

Отдельно была отмечена существенная активизация сотрудничества в сфере безопасности по части противодействия трансграничной преступности и нелегальной миграции. Ожидается, что в ближайшее время будет подписано соглашение между Национальной полицией Украины и Департаментом публичной безопасности МВД Италии о полицейском сотрудничестве.

Констатировано успешное выполнение Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Италии о взаимном признании и обмене удостоверений водителя от 19 ноября 2015 года и выражено намерение его пролонгации в кратчайшие сроки.

Аваков также обратился к Ди Майо с просьбой рассмотреть возможность передачи Украине, если это позволит развитие эпидемиологической ситуации в Италии, избыточного количества вакцин, поступление которых ожидается Италией вскоре в пределах квоты Европейского Союза. Ди Майо в свою очередь заверил, что соответствующий запрос украинской стороны, который также поступил в МИД Италии в ноте украинского посольства, будет рассмотрен в качестве приоритетного.

Теги: #италия #соглашение #переговоры
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:16 16.12.2020
Соглашение между Украиной и Великобританией может заработать с 1 января – торгпред

Соглашение между Украиной и Великобританией может заработать с 1 января – торгпред

17:15 13.12.2020
Нетаньяху проводит переговоры с советником Трампа по нацбезопасности в Иерусалиме

Нетаньяху проводит переговоры с советником Трампа по нацбезопасности в Иерусалиме

16:07 13.12.2020
Джонсон намерен продолжать переговоры с ЕС, но не исключает отсутствия результатов

Джонсон намерен продолжать переговоры с ЕС, но не исключает отсутствия результатов

04:15 10.12.2020
ЕС и Великобритания до воскресенья определят, есть ли шанс на соглашение по Brexit – СМИ

ЕС и Великобритания до воскресенья определят, есть ли шанс на соглашение по Brexit – СМИ

20:23 07.12.2020
Заражение коронавирусом подтверждено у главы МВД Италии, заседания кабинета министров приостановлены

Заражение коронавирусом подтверждено у главы МВД Италии, заседания кабинета министров приостановлены

05:27 06.12.2020
ЕС и Лондон не смогли договориться по отношениям после Brexit, продолжат переговоры

ЕС и Лондон не смогли договориться по отношениям после Brexit, продолжат переговоры

14:43 05.12.2020
15 киевских правоохранителей проходят тренинг по кризисным переговорам

15 киевских правоохранителей проходят тренинг по кризисным переговорам

23:05 04.12.2020
Переговоры между ЕС и Великобританией приостановлены из-за разногласий

Переговоры между ЕС и Великобританией приостановлены из-за разногласий

20:58 03.12.2020
Около тысячи человек скончались за сутки в Италии от COVID-19

Около тысячи человек скончались за сутки в Италии от COVID-19

17:50 03.12.2020
Enel и Eni запустят два проекта производства "зеленого" водорода

Enel и Eni запустят два проекта производства "зеленого" водорода

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россия блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, ранее освобожденных Украиной – Гармаш

Капсула китайского зонда с образцами лунного грунта села на Землю

Зеленский создаст координационный совет по решению проблем микробизнеса, первое заседание запланировано на 18 декабря - Ермак

Рада в четверг может назначить министров АПК, энергетики и образования, а руководителя Минветеранов – в пятницу, сообщили в "Слуге народа"

Заседание ТКГ прошло без участия представителя РФ – украинская делегация

ПОСЛЕДНЕЕ

Детский фонд ООН впервые за 70 лет поможет британским детям, столкнувшимся с нехваткой питания

В Дании на Рождество и Новый год закроют магазины для борьбы с COVID-19

В посольстве США приветствовали принятие Генассамблеей ООН резолюции по правам человека в Крыму

Россия блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, ранее освобожденных Украиной – Гармаш

Капсула китайского зонда с образцами лунного грунта села на Землю

Премьер Великобритании пообещал не "запрещать Рождество" из-за коронавируса

Во Франции планируют посадить 50 млн деревьев для борьбы с последствиями глобального потепления

Вдову боевика ИГ приговорили к 30 годам тюрьмы по делу об атаке на Charlie Hebdo

Зеленский создаст координационный совет по решению проблем микробизнеса, первое заседание запланировано на 18 декабря - Ермак

Рада в четверг может назначить министров АПК, энергетики и образования, а руководителя Минветеранов – в пятницу, сообщили в "Слуге народа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА