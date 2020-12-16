Аваков обсудил с главой МИД Италии подписание обновленного межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо переговоры по итогам 9-го заседания Украино-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, которое состоялось 16 декабря в режиме онлайн.

"Министры акцентировали внимание на важности подписания в ближайшее время обновленного межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций", - сообщает пресс-служба МВД Украины.

Аваков призвал итальянскую сторону у реализации в Украине масштабных инвестиционных и индустриальных проектов. Украина заинтересована в углублении торгово-экономических отношений и дальнейшем развитии отраслевого и инвестиционного сотрудничества с Италиев, в частности, в сфере агропромышленности, инфраструктуры (налаживание взаимодействия с Italferr-Gruppo Ferrovie dello Stato в развитии скоростных железнодорожных перевозок в Украине), энергетики (в вопросе оптимизации и модернизации украинской газотранспортной системы), космоса (производство элементов ракет-носителей космического назначения семейства "Vega" в рамках сотрудничества с итальянской компанией Avio S.p.A.), судостроительства, IT и инноваций.

Министры, которые являются председателями межгосударственных правительственных комиссий, отметили прочность и надежность двусторонних отношений в условиях нынешних вызовов, связанных с пандемией COVID-19.

"Новые вызовы всегда порождают и новые возможности для развития. Мы должны использовать это для перезагрузки наших экономических отношений и вывода взаимодействия на качественно новый уровень", - отметил Аваков.

Также в рамках заседания Украино-итальянского совета по сотрудничеству была подписана Программа культурного сотрудничества между Кабинетом министров Украины и правительством Италии на 2021 – 2025 годы. Начата процедура подписания меморандума между Государственным космическим агентством Украины и Итальянским космическим агентством о сотрудничестве в области исследования и мирного использования космического пространства, меморандума о сотрудничестве между Национальной гвардией Украины и Войсками карабинеров Италии, а также меморандума о сотрудничестве между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Департаментом защиты населения при Совете министров Италии.

Процедура подписания документов будет завершена по дипломатическим каналам.

Отдельно была отмечена существенная активизация сотрудничества в сфере безопасности по части противодействия трансграничной преступности и нелегальной миграции. Ожидается, что в ближайшее время будет подписано соглашение между Национальной полицией Украины и Департаментом публичной безопасности МВД Италии о полицейском сотрудничестве.

Констатировано успешное выполнение Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Италии о взаимном признании и обмене удостоверений водителя от 19 ноября 2015 года и выражено намерение его пролонгации в кратчайшие сроки.

Аваков также обратился к Ди Майо с просьбой рассмотреть возможность передачи Украине, если это позволит развитие эпидемиологической ситуации в Италии, избыточного количества вакцин, поступление которых ожидается Италией вскоре в пределах квоты Европейского Союза. Ди Майо в свою очередь заверил, что соответствующий запрос украинской стороны, который также поступил в МИД Италии в ноте украинского посольства, будет рассмотрен в качестве приоритетного.