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19:33 16.12.2020

Зеленский создаст координационный совет по решению проблем микробизнеса, первое заседание запланировано на 18 декабря - Ермак

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Зеленский создаст координационный совет по решению проблем микробизнеса, первое заседание запланировано на 18 декабря - Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский создает координационный совет, целью которой является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса, сообщил руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

Как сообщается на сайте президента, в этот совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента Украины.

Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Ермак сообщил, что сам возглавит координационный совет и будет лично модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирование сбора налогов, в частности, детали использования РРО.

"Для президента Украины очень важно, чтобы малый бизнес работал и развивался. Чтобы людям было удобнее работать легально, а налоговики создавали для людей комфортные условия и больше внимания уделяли уклонению от уплаты налогов крупных предприятий", - сказал он.

По словам Ермака, он уже передал главам областных государственных администраций поручения президента сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.

Теги: #президент #предприниматели
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