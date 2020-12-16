Рада в четверг может назначить министров АПК, энергетики и образования, а руководителя Минветеранов – в пятницу, сообщили в "Слуге народа"

Верховная Рада планирует 17 декабря назначить Романа Лещенко на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины, Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики, Сергея Шкарлета министром образования и науки, а вопрос о назначении Юлии Лапутиной министром по делам ветеранов, скорее всего, будет включен в повестку дня пленарного заседания 18 декабря.

"Вероятно, что в четверг будут вынесено на голосование в зал вопросы о назначении Витренко и Шкарлета на должности министров. Также завтра рассмотрим вопрос о назначении Лещенко. Вопрос о назначении министра ветеранов, очевидно, будет рассмотрен в пятницу; это кандидатура госпожи Лапутиной", – сообщила в четверг в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Вместе с тем парламентарий подтвердила, что вопрос отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского парламент точно не будет рассматривать на текущей неделе. Более того, она не исключает, что он может продолжить работать в правительстве и в дальнейшем.

"Он продолжает пока работать. Будет продолжена дискуссия, сотрудничество с ним. По крайней мере, сейчас господин Абрамовский не будет идти в отставку. Возможно, он вообще продолжит свою работу на должности профильного министра, но это должен быть результат определенного диалога с премьером, президентом, с комитетом при необходимости", – уточнила парламентарий.

Кроме того, она подчеркнула, что в любом случае к этому кадровому вопросу Рада вернётся не раньше, чем 12 января, поскольку текущая пленарная неделя является завершающей в уходящем году.

Как сообщалось, Рада сняла с повестки дня в среду рассмотрение вопроса об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского по просьбе профильного комитета, попросившего дать дополнительное время на его изучение.

После окончания заседания фракции "Слуга народа" во вторник первый замглавы фракции Александр Корниенко сообщил, что по этому вопросу "будут продолжаться консультации между премьером и профильным комитетом, президентом, депутатами".

Кроме того, депутат Юрий Камельчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду сообщил, что фракция "Слуга народа" не будет рассматривать вопрос отставки Абрамовского в ближайшее время.