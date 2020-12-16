Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о принятии Генеральной ассамблеей ООН резолюции по ситуации с правами человека в Крыму и поблагодарил партнеров Украины за поддержку резолюции.

"Ее принятие в очередной раз доказывает, что мир солидарен с Украиной в непризнании российской попытки аннексии Крыма", - написал Кулеба в своем микроблоге в Twitter в среду.

По его словам, резолюция призывает усилить взаимодействие в рамках международных структур, "чтобы заставить Россию как оккупационную власть выполнять обязательства по международному гуманитарному праву, обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий".

Как уточнили в пресс-службе МИД Украины, новые элементы резолюции отражают многочисленные факты массовых нарушений прав человека на временно оккупированном полуострове. "Резолюция четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц РФ в Крыму в контексте усиления международной политики непризнания попытки аннексии Крыма. На уровне ООН впервые зафиксировано, что такие должностные лица должны рассматриваться только как оккупационная власть Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Документ, отмечают в МИД, констатирует, что РФ не выполняет международные обязательства в области прав человека и международного гуманитарного права. Отмечается, что уровень соблюдения прав человека в Крыму после его оккупации значительно снизился также потому, что РФ является участницей меньшего количества соответствующих международных договоров, чем Украина.

Генассамблея ООН также подчеркивает, что РФ использует пандемию COVID-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, усиливая репрессии против населения, в частности, путем привлечения ФСБ.

"Важно, что Генассамблея ООН не остается в стороне проблемы освобождения незаконно удерживаемых украинских граждан. Отмечая освобождение в декабре 2019 и апреле 2020 лиц, содержащихся государством-оккупантом на Донбассе, резолюция подчеркивает необходимость освобождения всех украинских политических заключенных Кремля, упоминая Эмира-Усеина Куку и Сервера Мустафаева", - отмечают в МИД.

Резолюция признает проблему блокирования Россией доступа жителей Крыма к украинской системы образования и нарушение религиозных прав граждан Украины. В резолюции зафиксировано, что РФ намеренно препятствует возможности сохранения национальной идентичности, заставляет менять гражданство, в частности путем ограничения права собственности на землю и проводит сознательную политику по изменению демографического состава полуострова, что является военным преступлением.

В этом контексте Генассамблея ООН призывает РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ.

Это - пятая резолюция Генассамблеи по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и девятая в контексте международного реагирования на попытку аннексии Россией украинского полуострова.

В МИД отмечают, что принятый документ будет способствовать, в частности, реализации украинской инициативы по созданию "Крымской платформы".