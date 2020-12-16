Российские наемники дважды нарушили режим тишины с полуночи – штаб

Российские наемники два раза открывали огонь на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 16 декабря, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятным провокациям врага", - говорится в сообщении.

Огонь противник открывал из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Саперы Государственной службы по чрезвычайными ситуациям осуществили работы про разминированию почти 5 га территории в районе проведения ООС и передали на уничтожение 74 взрывоопасных предмета.