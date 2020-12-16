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17:55 16.12.2020

ГСЧС завершила первый этап разминирования территории возле Гнутово

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ГСЧС завершила первый этап разминирования территории возле Гнутово

Пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершили первый этап разминирования территории возле с.Гнутово Мариупольского горсовета Донецкой области.

Как сообщается в телеграм-канале ГСЧС в среду, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и представительства "The HALO Trust" в Украине "Гуманитарная пиротехническая деятельность на востоке Украины" с 9 ноября по 16 декабря пиротехнические подразделения ведомства были привлечены к разминированию потенциально опасного поля площадью 12,8 га в районе Гнутово.

В результате проведенных работ было обследовано 1578 кв.м территории, изъята и уничтожена 21 единица взрывоопасных предметов.

Теги: #разминирование #гнутово
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