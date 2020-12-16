Помпео отправился на карантин после контакта с заболевшим COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео отправился на карантин, так как выяснил, что контактировал с заразившимся коронавирусом COVID-19, сообщают в среду американские СМИ со ссылкой на представителя госдепа.

"Установлено, что госсекретарь Помпео контактировал с человеком, у которого подтвердился коронавирус", - заявили в госдепе.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что у Помпео взяли тест на COVID-19, результат - отрицательный.

"Однако в соответствии с постановлением Центра по контролю и профилактике заболеваний США он будет находиться на карантине", - добавили в госдепе.