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17:22 16.12.2020

Европейский офис ВОЗ рекомендовал отмечать Рождество и Новый год на улице и в маске

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Европейский офис ВОЗ рекомендовал отмечать Рождество и Новый год на улице и в маске

Европейский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал носить маски и соблюдать социальную дистанцию во время грядущих праздников, чтобы минимизировать риски заразиться коронавирусом, говорится на сайте организации.

"Собрания должны проводиться на улице, если это возможно, и участники должны носить маски и соблюдать физическую дистанцию", - рекомендует ВОЗ.

Если праздник проходит в помещении, организация посоветовала ограничить число гостей и обеспечить хорошую вентиляцию. Что касается путешествий, европейцам рекомендовали избегать средств передвижения, в которых могут быть толпы.

ВОЗ также призвала европейские страны осторожно отнестись к работе лыжных курортов, которые "сыграли значительную роль в распространении пандемии в Европе".

"Власти должны рассмотреть возможность отложить, ограничить или отменить массовые собрания в текущей ситуации распространения (коронавируса - ИФ) в Европе", - говорится в сообщении организации.

В европейский регион ВОЗ входит 53 страны, включая Россию и несколько государств Средней Азии. С начала пандемии в этом регионе заразились коронавирусом более 22 млн человек, почти 500 тыс. умерли.

Теги: #воз #рекомендации #праздники
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