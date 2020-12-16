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16:25 16.12.2020

В центре Харькова появилась "Парковка для оленей"

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В центре Харькова появилась "Парковка для оленей"

В Харькове вблизи Сумского рынка на месте, где припаркованные машины нередко загораживают проезд трамваям, установили знак "Парковка для оленей".

"Сегодня на самом, наверное, проблемном повороте трамвая, мы установили знак, не предусмотренный никакими правилами дорожного движения – "Парковка для оленей". А как только позволит погода – на асфальте вдоль этого отрезка трамвайных путей мы еще и трафаретом нарисуем, где именно наши доморощенные "лоси" должны парковаться", - написал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на своей странице в Facebook.

Он опубликовал также фото установленного знака - на синем квадрате белое схематическое изображение оленя, гордо высунувшего голову из своего авто и подпись "Место для парковки оленей".

"Все вы узнали это место возле Сумского рынка, там чуть ли не каждый день находится кто-то, кто бросает свой автомобиль и загораживает проезд трамваю. Это при том, что посетители рынка абсолютно бесплатно на один час могут парковаться на двух парковках Сумского (рынка - ИФ)", - отметил Терехов.

Он призвал водителей парковаться по правилам и не мешать ни проезду общественного транспорта, ни работе коммунальной техники.

Теги: #парковка #знак #нарушители #харьков
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