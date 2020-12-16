В Киевской области каждый пятый вызов "скорой" связан с COVID-19 - ОГА

В Киевской области в среднем каждый пятый-шестой вызов экстренной "скорой помощи" поступает от заболевших COVID-19, заявил глава областной государственной администрации (ОГА) Василий Володин.

"Коронавирус обнаружили еще у более семи сотен жителей Киевской области. Из них 45 пациентов "скорые" доставили в госпитальные базы из-за ухудшения состояния. Такими были реалии прошлых суток. Поэтому призываю всех внимательно относиться к своему самочувствию и беречь здоровье. Особенно это актуально в преддверии праздников", - приводит слова Володина пресс-служба ОГА.

Отмечается, что "скорую" в области чаще всего вызывают к людям, которые находятся на улице в бессознательном состоянии (20%); из-за жалоб на боль в животе (17%); к инфицированным коронавирусом (15%); в связи с несчастными случаями (14%), из-за жалоб на боль в груди (10%); к пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения (4%).