МИД передаст ЕС списки причастных к системным преследованиям граждан Украины в оккупированном Крыму

Поскольку в Европейском Союзе утвердили санкционный механизм за грубые нарушения прав человека, Министерство иностранных дел Украины передаст ЕС списки причастных к системным преследованиям граждан Украины в оккупированном Крыму, сообщил специальный представитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

"Буквально в понедельник у нас состоялись традиционные ежегодные консультации с ЕС по статусу Автономной Республики Крым, где МИД, Прокуратура АРК поднимали вопрос о системных нарушениях прав человека в Крыму. Мы будем передавать списки тех причастных к системным преследованиям граждан Украины в оккупированном Крыму нашим европейским партнерам", - сказал Макеев на пресс-конференции в Киеве в среду.

Он также отметил, что в пятницу встретится с представителями миссии ЕС в Киеве, которые подробно представят свои алгоритмы и программы в соответствии с новым механизмом относительно санкций за нарушение прав человека.

"Это также одна из моих целей. В новом украинском санкционном законодательстве мы должны четко предусмотреть возможность для Украины применения санкций за системные нарушения прав человека. Здесь Украина должна играть лидирующую роль ввиду того, какое количество наших граждан преследуются российским режимом на оккупированных территориях, и какое количество политических заключенных удерживается сегодня в российских тюрьмах", - добавил Макеев.

Он указал, что разделяет мнение о необходимости создать орган, отвечающий за санкционную политику государства.

"Однако я не думаю, что создание просто координационного органа, когда даже высокие представители министерств и ведомств будут собираться раз или три раза в месяц поможет нам решить проблему. Я думаю, что этот координационный орган, или государственное санкционное бюро, должен быть постоянно действующим органом, который будет включать в себя экспертов, и они будут приходить на работу каждый день, а не раз в три месяца", - пояснил Макеев.

Также представитель МИД по вопросам санкционной политики указал на необходимость кодифицировать санкционную политику Украины.

"Начиная от отказа от печально известного закона о всем Крыме. Формулирование четких параметров в Уголовном кодексе, что можно делать, а что нельзя делать и какая за это ответственность - сегодня мы, как государство, к сожалению, дать не можем. Нам надо идти с двух сторон: сверху - формировать общую политику и снизу - формировать эти алгоритмы", - пояснил он.

По словам Макеева, чтобы эти алгоритмы и санкции были действенными, они должны быть умными.

"Они должны правильно определять, к кому мы применяем, как мы проверяем этих лиц, как мы применяем санкции, как мы отменяем санкции", - пояснил он.

Представитель МИД добавил, что эти алгоритмы должны быть быстрыми.

"Не может быть такого, чтобы три месяца готовилось по предложению одного из органов власти решение Кабмина, Кабмин готовил согласование постановления, постановление отправлялось на СНБО, СНБО искало возможность встречи в следующий раз, ждать подписи президента, а потом, как в случае секторальных санкций, еще в течение двух дней собрать Верховную Раду, чтобы она проголосовала. Этот алгоритм очень затянут", - считает он.

Санкции должны быть скоординированными, подчеркнул Макеев.

"Чтобы каждый стейкхолдер - Министерство иностранных дел, Госфинмониторинг, Служба безопасности Украины - знали свое место, и напрямую с этим координационным органом, государственным санкционным бюро вносили предложения, защищали их, представляли и делали так, чтобы санкции были одобрены", - объяснил он.

Также, по мнению Макеева, санкции должны быть прозрачными.

"Каждый гражданин Украины, ответственный бизнесмен должен в один клик зайти на сайт, свериться с санкционным регистром, и понять "нет, с этой северокорейской компанией я не имею права сотрудничать, потому что она - под украинскими, американскими и европейскими санкциями, потому мне будет "больно" от этого контракта, я откажусь", - отметил представитель МИД.