События

12:45 16.12.2020

Во Львовской области 16-17 декабря пройдут антитеррористические учения

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Во Львовской области 16-17 декабря пройдут антитеррористические учения

Региональная координационная группа антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области 16-17 декабря проводит мероприятия антитеррористического характера на объектах возможных террористических посягательств.

Как сообщает Управление СБУ во Львовской области в Facebook, учения пройдут во Львове и близлежащих районах в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники.

"СБУ призывает жителей Львовской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

Теги: #львов #учения #сбу
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