Масштабная онлайн-конференция послов Украины состоится 17-22 декабря

В онлайн-формате 17-22 декабря состоится конференция руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины при участии послов, постоянных представителей генеральных консулов за рубежом.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, конференцию откроет президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что в ходе мероприятия пройдут пленарные заседания с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Также в мероприятиях примет участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его заместители.

"Конференция пройдет под лозунгом "Стремитесь к большему". Ее цель - определить приоритеты и задачи внешней политики Украины на ближайшую перспективу. Участники обозначат позиции и амбиции Украины в мире, пути совершенствования дипломатической работы для защиты и продвижения национальных интересов нашего государства. Также обсудят стратегию продвижения украинского экспорта на иностранных рынках и привлечения иностранных инвестиций в Украину в качестве приоритетных задач украинской внешней политики", - сказано в сообщении.

Кроме того, почетным гостем станет министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу. Также со специальным видеообращением к участникам конференции обратится Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жосеп Боррель.