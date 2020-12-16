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12:32 16.12.2020

Общественный транспорт Киева будет работать во время локдауна - Кличко

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Общественный транспорт Киева будет работать во время локдауна - Кличко

Во время локдауна, который Кабмин Украины планирует ввести с 8 по 24 января 2021 года, общественный транспорт Киева будет работать, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров - их можно перевозить в количестве мест для сидения. Поэтому прошу всех придерживаться этого правила. А также обязательно одевать маску в общественном транспорте. И во время карантина пользуйтесь транспортом только по необходимости", - подчеркнул Кличко во время онлайн-брифинга в среду, отвечая на вопросы от СМИ.

Он напомнил, что по выводам специалистов, почти 30% заражений вирусом происходит именно в общественном транспорте.

Метрополитен, по решению правительства, во время локдауна работать в штатном режиме.

"Хочу также отметить, что весь коммунальный транспорт ежедневно проходит процедуру дезинфекции. И каждый день на маршруты города выходят более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев", - отметил Кличко.

Теги: #киев #локдаун #транспорт
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