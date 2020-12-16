Чем запомнился 2020 год в дорожном строительстве и ремонте. Названы 5 главных моментов

В 2020 году Укравтодор впервые начал ремонтировать дороги целиком и в течение одного года. Отказ от практики дробить дорогу на множество участков и ремонтировать годами позволил приводить в порядок целые трассы. Чем еще запомнился уходящий год для дорожной отрасли Украины.

В нынешнем году было отремонтировано и построено рекордное количество километров дорог, как государственного, так и местного значения.

"По состоянию на начало декабря Укравтодор отремонтировал и построил 3 900 км дорог государственного значения. План до конца года — обновить 4 200 км. Еще 2 000 км за год обновили областные государственные администрации", - сообщает подробности издание.

При том, что протяженность отремонтированных дорог увеличилась, их стоимость уменьшилась, отмечается в материале, - экономия на каждом километре составила 4,5 млн гривен.

Еще одной особенностью уходящего года стало отсутствие фаворитов среди областей. Во всех регионах без исключения работы велись в течение всего года и в больших количествах.

Подобная активность Укравтодора не осталась незамеченной и самими украинцами, которые в большинстве своем высказались за то, чтобы инвестиции в инфраструктуру продолжались. Издание приводит данные социологического исследования КМИС, в соответствии с которым, 89,8% украинцев поддержали государственные инвестиции в строительство/ремонт дорог, мостов, транспортных развязок, детсадов, школ, больниц, поликлиник, спортплощадок, стадионов.

Ранее сообщалось, что экономический эффект от реализации Программы "Велике Будівництво" позволил удержать ВВП Украины от стремительного падения, как это произошло в большинстве стран Европы.