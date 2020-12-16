Межпарламентское взаимодействие Украины и Израиля прочно и плодотворно – Посольство

Представители межпарламентской группы дружбы «Украина-Израиль» подтвердили прочность связей и результативность этого взаимодействия для обоих народов. Об этом сообщает Посольство Украины на своей странице в соцсети Facebook.

«Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук принял участие в видеоконференции группы и в церемонии зажжения ханукальных свечей. В ходе мероприятия участники события отметили прочные связи, которые существуют между украинским и еврейским народами, и подчеркнули, что отлаженная межпарламентское взаимодействие даёт ощутимые результаты как украинцам, так и израильтянам», - говорится в сообщении.

В свою очередь посол Украины выразил готовность содействовать всестороннему развитию украинского-израильской межпарламентского взаимодействия.

«Евгений Корнийчук также обозначил основные направления работы в этой сфере на ближайшее будущее и поздравил со светлым и весёлым праздником Ханука», - подчёркивает Посольство.