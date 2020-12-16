Празднование Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке пройдет в дистанционном формате

Американские власти ограничат посещение площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в канун Нового года в рамках мер по борьбе с COVID-19, сообщает издание The Hill.

"Безопасность жителей Нью-Йорка - приоритетная задача в Новый год 2021", - цитирует издание заявление Times Square Alliance.

На этот раз праздничные мероприятия будут проводиться в телевизионном или онлайн-формате.

Всего за время пандемии коронавирусом в США заразились более 17,14 млн человек, свыше 311 тыс. зараженных скончались. США занимают первое место в мире по количеству случаев коронавируса и по числу жертв.