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10:28 16.12.2020

Детективы НАБУ рассказали профильному комитету Рады о проблематике расследования "дела Роттердам+"

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Детективы НАБУ рассказали профильному комитету Рады о проблематике расследования "дела Роттердам+"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 15 декабря проинформировали комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики о проблематике расследования так называемого "дела Роттердам+", сообщает пресс-служба Бюро.

"Следствие уверено, что собрало достаточно доказательств, чтобы доказать, что народу Украины через формулу Роттердам+ нанесли многомиллиардный вред. И уже суд должен учесть все обстоятельства и принять справедливое решение. Очевидно, что должным образом представить обвинение в суде нынешний прокурор не в состоянии, поскольку он, несмотря на 6 обоснованных подозрений, на финальной стадии расследования решил закрыть дело, затем - лишил даже шанса на победу в соревновательном процессе, стало бы основой для дальнейшего возмещения ущерба, нанесенного государству", - говорится в сообщении на странице НАБУ в соцсети Фейсбук в среду утром.

Как следствие, отмечают в Бюро, "вполне естественно", что при таких обстоятельствах следствие настаивает на замене прокурора.

"Однако это простое и очевидное с точки зрения здравого смысла решение Офис Генерального прокурора саботирует. Поэтому, пользуясь случаем, детективы НАБУ акцентировали внимание народных депутатов на ключевых аргументах следствия и важности изменения прокурора", - пояснили в Бюро.

Теги: #роттердам #набу #дело
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