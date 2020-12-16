События

08:30 16.12.2020

Жесткий "локдаун" вводится в Германии с 16 декабря

2 мин читать
Жесткий "локдаун" вводится в Германии с 16 декабря

Жесткие общественные ограничения будут действовать в Германии в связи с пандемией коронавируса в период с 16 декабря по 10 января, соответствующее решение принято на уровне канцлера и руководителей федеральных земель.

Таким образом, с середины декабря будут закрыты все точки розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов оптики, автозаправок, автомобильных и велосипедных мастерских, отделений банков и почты, прачечных и химчисток. Также закрываются парикмахерские и салоны красоты. Музеи, спортзалы, бассейны и театры были закрыты и до этого. Рестораны и кафе в настоящее время также закрыты, еду можно продавать только "на вынос".

Помимо этого, будут закрыты все школы - учеников переводят на дистанционное обучение. Церковные службы разрешены с ограничениями - все должны быть в масках, петь будет запрещено, а минимальная дистанция между прихожанами должна составлять 1,5 метра.

Ограничения вводятся и на частные мероприятия - максимально допустимое число гостей, которые теперь могут находиться в одной квартире, - пять человек, причем они должны быть максимум из двух семей, дети при этом не учитываются. На Рождество с 24 по 26 декабря разрешено пригласить четверых гостей из других домохозяйств.

Меры касаются и празднования Нового года - в ФРГ в этот раз запрещена продажа пиротехники и ее использование в общественном пространстве, мотивировано это было стремлением не повышать и без того высокие цифры посещаемости больниц.

На улицах в Берлине полиция контролирует соблюдение правил, проверяет наличие масок и соблюдение необходимой дистанции.

Теги: #коронавирус #ограничения #германия
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:21 16.12.2020
Средства спецфонда станут дополнительной помощью для борьбы с коронавирусом в 2021 году - Разумков

Средства спецфонда станут дополнительной помощью для борьбы с коронавирусом в 2021 году - Разумков

08:16 16.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 10622 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 12549 человек

В Украине за сутки зафиксировали 10622 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 12549 человек

07:47 16.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 73,4 млн, жертв вируса - 1,63 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 73,4 млн, жертв вируса - 1,63 млн

06:55 16.12.2020
Китайская фармацевтическая компания закупает немецкую вакцину от COVID-19

Китайская фармацевтическая компания закупает немецкую вакцину от COVID-19

22:50 15.12.2020
Эксперты ВОЗ планируют в январе отправиться в Китай искать источник коронавируса

Эксперты ВОЗ планируют в январе отправиться в Китай искать источник коронавируса

19:58 15.12.2020
Кулеба обсудил с региональным директором ВОЗ поддержку Украины в противодействии COVID-19

Кулеба обсудил с региональным директором ВОЗ поддержку Украины в противодействии COVID-19

19:35 15.12.2020
В Туркменистане вводятся ограничения на время зимних каникул на фоне пандемии COVID-19

В Туркменистане вводятся ограничения на время зимних каникул на фоне пандемии COVID-19

19:15 15.12.2020
В Молдове новый рекорд по числу скончавшихся от COVID-19 - 27 человек, зафиксировано более 1,4 тыс. заражений

В Молдове новый рекорд по числу скончавшихся от COVID-19 - 27 человек, зафиксировано более 1,4 тыс. заражений

08:27 15.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16150 человек

В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16150 человек

08:14 15.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 72,8 млн, жертв вируса -1,62 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 72,8 млн, жертв вируса -1,62 млн - университет Хопкинса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 10622 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 12549 человек

Российские наемники на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям

Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

На Украину впервые возложена ответственность за финансовые аспекты работы Постоянного арбитражного суда в Гааге

ПОСЛЕДНЕЕ

Три человека погибло на пожаре в Днепре

В результате непогоды остаются обесточенными 120 населенных пунктов Украины

Российские наемники на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям

Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

Трамп привьется от коронавируса, когда ему это посоветуют сделать врачи

Помпео заявил, что США ждут от России объяснений по ситуации с Навальным

Главой Запорожского облсовета избран Боговин, Евросолидарность заявила об узурпации власти

США подтвердили поддержку белоруской оппозиции - американский госдепартамент

США постараются определить, кто стоит за недавними кибератаками - Белый дом

Судебное заседание по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 30 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА