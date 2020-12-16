События

08:16 16.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 10622 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 12549 человек

1 мин читать
В Украине за сутки зафиксировали 10622 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 12549 человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 10 622 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 12 549 человек, умерли 264 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 242 человека; летальных случаев - 264; выздоровело – 125 49 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Facebook в среду утром.

Днем ранее, 15 декабря сообщалось о 8 416 новых случаев, 14 декабря медики проинформировали о 6 451 новом случае инфицирования, 13 декабря было зафиксировано 9 176 новых заболевших; 12 декабря в Украине было 12 811 новых случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 919 704 человека, 15 744 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 535 417 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:30 16.12.2020
Жесткий "локдаун" вводится в Германии с 16 декабря

Жесткий "локдаун" вводится в Германии с 16 декабря

08:21 16.12.2020
Средства спецфонда станут дополнительной помощью для борьбы с коронавирусом в 2021 году - Разумков

Средства спецфонда станут дополнительной помощью для борьбы с коронавирусом в 2021 году - Разумков

07:47 16.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 73,4 млн, жертв вируса - 1,63 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 73,4 млн, жертв вируса - 1,63 млн

06:55 16.12.2020
Китайская фармацевтическая компания закупает немецкую вакцину от COVID-19

Китайская фармацевтическая компания закупает немецкую вакцину от COVID-19

22:50 15.12.2020
Эксперты ВОЗ планируют в январе отправиться в Китай искать источник коронавируса

Эксперты ВОЗ планируют в январе отправиться в Китай искать источник коронавируса

19:58 15.12.2020
Кулеба обсудил с региональным директором ВОЗ поддержку Украины в противодействии COVID-19

Кулеба обсудил с региональным директором ВОЗ поддержку Украины в противодействии COVID-19

19:35 15.12.2020
В Туркменистане вводятся ограничения на время зимних каникул на фоне пандемии COVID-19

В Туркменистане вводятся ограничения на время зимних каникул на фоне пандемии COVID-19

19:15 15.12.2020
В Молдове новый рекорд по числу скончавшихся от COVID-19 - 27 человек, зафиксировано более 1,4 тыс. заражений

В Молдове новый рекорд по числу скончавшихся от COVID-19 - 27 человек, зафиксировано более 1,4 тыс. заражений

08:27 15.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16150 человек

В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16150 человек

08:14 15.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 72,8 млн, жертв вируса -1,62 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 72,8 млн, жертв вируса -1,62 млн - университет Хопкинса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям

Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

На Украину впервые возложена ответственность за финансовые аспекты работы Постоянного арбитражного суда в Гааге

Во время акции на Майдане в Киеве пострадали около 40 полицейских

ПОСЛЕДНЕЕ

Три человека погибло на пожаре в Днепре

В результате непогоды остаются обесточенными 120 населенных пунктов Украины

Российские наемники на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям

Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

Трамп привьется от коронавируса, когда ему это посоветуют сделать врачи

Помпео заявил, что США ждут от России объяснений по ситуации с Навальным

Главой Запорожского облсовета избран Боговин, Евросолидарность заявила об узурпации власти

США подтвердили поддержку белоруской оппозиции - американский госдепартамент

США постараются определить, кто стоит за недавними кибератаками - Белый дом

Судебное заседание по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 30 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА