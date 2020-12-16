В Украине за сутки зафиксировали 10622 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 12549 человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 10 622 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 12 549 человек, умерли 264 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 242 человека; летальных случаев - 264; выздоровело – 125 49 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Facebook в среду утром.

Днем ранее, 15 декабря сообщалось о 8 416 новых случаев, 14 декабря медики проинформировали о 6 451 новом случае инфицирования, 13 декабря было зафиксировано 9 176 новых заболевших; 12 декабря в Украине было 12 811 новых случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 919 704 человека, 15 744 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 535 417 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.