События

08:03 16.12.2020

В результате непогоды остаются обесточенными 120 населенных пунктов Украины

1 мин читать
В результате непогоды остаются обесточенными 120 населенных пунктов Украины

В результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) по состоянию на утро среды обесточенными остаются 120 населенных пунктов Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 16 декабря в результате осложнения погодных условий с 14 на 15 декабря (мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 120 населенных пунктов", – казано в утренней сводке на сайте ГСЧС в среду.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС подчеркнули, что по состоянию на 7.00 16 декабря транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. "Ограничений движения нет", – добавили спасатели со ссылкой на информацию Службы автомобильных дорог.

Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 459 работников и 342 единицы техники.

Теги: #электроснабжение #непогода
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:45 15.12.2020
Из-за непогоды обесточены 234 населенных пункта в трех областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 234 населенных пункта в трех областях Украины – ГСЧС

20:39 14.12.2020
В Харькове из-за непогоды приостановлено движение троллейбусов на части маршрутов, возможна остановка трамваев

В Харькове из-за непогоды приостановлено движение троллейбусов на части маршрутов, возможна остановка трамваев

19:24 13.12.2020
В Киеве 14 декабря усилят работу коммунальных служб в связи с непогодой

В Киеве 14 декабря усилят работу коммунальных служб в связи с непогодой

08:53 12.12.2020
В результате непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов в трех областях Украины

В результате непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов в трех областях Украины

08:55 11.12.2020
Коммунальщики "Киевавтодора" ликвидируют последствия непогоды в столице

Коммунальщики "Киевавтодора" ликвидируют последствия непогоды в столице

08:35 11.12.2020
В Киеве ввели оперативное положение для общественного транспорта

В Киеве ввели оперативное положение для общественного транспорта

07:34 11.12.2020
Из-за непогоды обесточены 173 населенных пункта в трех областях Украины

Из-за непогоды обесточены 173 населенных пункта в трех областях Украины

16:47 10.12.2020
Киевской области ограничено движение грузовиков и автобусов из-за непогоды

Киевской области ограничено движение грузовиков и автобусов из-за непогоды

07:57 01.12.2020
В результате непогоды обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

В результате непогоды обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

22:46 22.11.2020
Коммунальные службы в Харьковской области готовы к непогоде

Коммунальные службы в Харьковской области готовы к непогоде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 10622 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 12549 человек

Российские наемники на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям

Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

На Украину впервые возложена ответственность за финансовые аспекты работы Постоянного арбитражного суда в Гааге

ПОСЛЕДНЕЕ

Три человека погибло на пожаре в Днепре

Жесткий "локдаун" вводится в Германии с 16 декабря

Средства спецфонда станут дополнительной помощью для борьбы с коронавирусом в 2021 году - Разумков

В Украине за сутки зафиксировали 10622 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 12549 человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 73,4 млн, жертв вируса - 1,63 млн

Российские наемники на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям

Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

Китайская фармацевтическая компания закупает немецкую вакцину от COVID-19

Трамп привьется от коронавируса, когда ему это посоветуют сделать врачи

Помпео заявил, что США ждут от России объяснений по ситуации с Навальным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА