В результате непогоды остаются обесточенными 120 населенных пунктов Украины

В результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) по состоянию на утро среды обесточенными остаются 120 населенных пунктов Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 16 декабря в результате осложнения погодных условий с 14 на 15 декабря (мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 120 населенных пунктов", – казано в утренней сводке на сайте ГСЧС в среду.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС подчеркнули, что по состоянию на 7.00 16 декабря транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения обеспечено. "Ограничений движения нет", – добавили спасатели со ссылкой на информацию Службы автомобильных дорог.

Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 459 работников и 342 единицы техники.