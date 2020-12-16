События

07:47 16.12.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 73,4 млн, жертв вируса - 1,63 млн

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 73,4 млн, жертв вируса - 1,63 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 73 млн 463 тыс. 135 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 634 тыс. 339, выздоровели более 48 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 16 млн 716 тыс. 777 инфицированных COVID-19, зафиксировано 303 тыс. 505 летальных исходов, излечились более 7 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие стуки до 9 млн 932 тыс. 547, число скончавшихся - до 144 тыс. 96, поправились более 9,4 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 970 тыс. 34 заболевших, из них умерли 182 тыс. 799, вылечились более 6,2 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 210,6. В США на 1 млн жителей скончались 937 человек, Индии - 104, Бразилии - 857.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:30 16.12.2020
Жесткий "локдаун" вводится в Германии с 16 декабря

Жесткий "локдаун" вводится в Германии с 16 декабря

08:21 16.12.2020
Средства спецфонда станут дополнительной помощью для борьбы с коронавирусом в 2021 году - Разумков

Средства спецфонда станут дополнительной помощью для борьбы с коронавирусом в 2021 году - Разумков

08:16 16.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 10622 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 12549 человек

В Украине за сутки зафиксировали 10622 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 12549 человек

06:55 16.12.2020
Китайская фармацевтическая компания закупает немецкую вакцину от COVID-19

Китайская фармацевтическая компания закупает немецкую вакцину от COVID-19

22:50 15.12.2020
Эксперты ВОЗ планируют в январе отправиться в Китай искать источник коронавируса

Эксперты ВОЗ планируют в январе отправиться в Китай искать источник коронавируса

19:58 15.12.2020
Кулеба обсудил с региональным директором ВОЗ поддержку Украины в противодействии COVID-19

Кулеба обсудил с региональным директором ВОЗ поддержку Украины в противодействии COVID-19

19:35 15.12.2020
В Туркменистане вводятся ограничения на время зимних каникул на фоне пандемии COVID-19

В Туркменистане вводятся ограничения на время зимних каникул на фоне пандемии COVID-19

19:15 15.12.2020
В Молдове новый рекорд по числу скончавшихся от COVID-19 - 27 человек, зафиксировано более 1,4 тыс. заражений

В Молдове новый рекорд по числу скончавшихся от COVID-19 - 27 человек, зафиксировано более 1,4 тыс. заражений

08:27 15.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16150 человек

В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16150 человек

08:14 15.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 72,8 млн, жертв вируса -1,62 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 72,8 млн, жертв вируса -1,62 млн - университет Хопкинса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 10622 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 12549 человек

Российские наемники на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям

Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

На Украину впервые возложена ответственность за финансовые аспекты работы Постоянного арбитражного суда в Гааге

ПОСЛЕДНЕЕ

Три человека погибло на пожаре в Днепре

В результате непогоды остаются обесточенными 120 населенных пунктов Украины

Российские наемники на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям

Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

Трамп привьется от коронавируса, когда ему это посоветуют сделать врачи

Помпео заявил, что США ждут от России объяснений по ситуации с Навальным

Главой Запорожского облсовета избран Боговин, Евросолидарность заявила об узурпации власти

США подтвердили поддержку белоруской оппозиции - американский госдепартамент

США постараются определить, кто стоит за недавними кибератаками - Белый дом

Судебное заседание по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 30 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА