События

07:34 16.12.2020

Российские наемники на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям

2 мин читать
Российские наемники на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе одиннадцать раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел, потерь среди военнослужащих ВСУ нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 15 декабря, российско-оккупационные войска одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов неприцельными обстрелами в течение всех суток… Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" больше всего обстрелов было зафиксировано в пригороде Авдеевки, где противник четыре раза открывал огонь в направлении украинских позиций из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Вблизи Опытного и Водяного на Приазовье противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано два нарушения прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы. На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, и стрелковое оружие.

"Огневые провокации вооруженных формирований Российской Федерации не имели угрозы для украинских военнослужащих, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали", – подчеркнули в штабе.

"С начала текущих суток, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов. Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений – нет", – сказано в сводке.

Теги: #оос #сводка
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:52 15.12.2020
Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, бойцы ВСУ не пострадали – штаб

Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, бойцы ВСУ не пострадали – штаб

07:35 15.12.2020
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

18:13 14.12.2020
Российские наемники один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

08:01 14.12.2020
Российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим тишины за сутки

Российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим тишины за сутки

17:41 13.12.2020
Российские наемники 5 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе из минометов и АГС

Российские наемники 5 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе из минометов и АГС

07:40 13.12.2020
Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу, ранены двое бойцов ВСУ

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу, ранены двое бойцов ВСУ

17:41 12.12.2020
Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, Луганского и Водяного, ранены двое военнослужащих – штаб ООС

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, Луганского и Водяного, ранены двое военнослужащих – штаб ООС

09:34 12.12.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных – делегация в ТКГ

На Донбассе ранены двое украинских военных – делегация в ТКГ

07:34 12.12.2020
Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки

18:26 11.12.2020
Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 10622 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 12549 человек

Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

На Украину впервые возложена ответственность за финансовые аспекты работы Постоянного арбитражного суда в Гааге

Во время акции на Майдане в Киеве пострадали около 40 полицейских

ПОСЛЕДНЕЕ

Три человека погибло на пожаре в Днепре

Жесткий "локдаун" вводится в Германии с 16 декабря

Средства спецфонда станут дополнительной помощью для борьбы с коронавирусом в 2021 году - Разумков

В Украине за сутки зафиксировали 10622 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 12549 человек

В результате непогоды остаются обесточенными 120 населенных пунктов Украины

Число заражений COVID-19 в мире превысило 73,4 млн, жертв вируса - 1,63 млн

Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

Китайская фармацевтическая компания закупает немецкую вакцину от COVID-19

Трамп привьется от коронавируса, когда ему это посоветуют сделать врачи

Помпео заявил, что США ждут от России объяснений по ситуации с Навальным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА