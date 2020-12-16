Российские наемники на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе одиннадцать раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел, потерь среди военнослужащих ВСУ нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 15 декабря, российско-оккупационные войска одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов неприцельными обстрелами в течение всех суток… Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" больше всего обстрелов было зафиксировано в пригороде Авдеевки, где противник четыре раза открывал огонь в направлении украинских позиций из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Вблизи Опытного и Водяного на Приазовье противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано два нарушения прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы. На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, и стрелковое оружие.

"Огневые провокации вооруженных формирований Российской Федерации не имели угрозы для украинских военнослужащих, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали", – подчеркнули в штабе.

"С начала текущих суток, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов. Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений – нет", – сказано в сводке.