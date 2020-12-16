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07:14 16.12.2020

Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

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Спасатели ликвидировали пожар в админздании Киева, 2 человека погибли, еще один госпитализирован

Во вторник вечером, 15 декабря, в административном здании в Святошинском районе Киева возник пожар, погибло два человека, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе ГСЧС г.Киева.

"В результате пожара погибли два человека, еще одного пострадавшего пожарные спасли и передали работникам скорой помощи", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду утром.

Информация о пожаре на проспекте Академика Палладина 46/2 в Киеве поступила спасателям 15 декабря в 22:11. Возгорание произошло на 2 этаже двухэтажного административного здания на площади 70 м.кв.

"Тушение пожара осложнялось отсутствием водоисточников на территории объекта, поэтому спасателям приходилось осуществлять постоянный подвоз воды. Пожар на площади 70 м кв. был локализован в 23:20 и ликвидирован в 23:29", – сказано в сообщении.

На месте происшествия работало 6 единиц техники, 25 человек личного состава и Штаб ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Теги: #киев #жертвы #пожар
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