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06:55 16.12.2020

Китайская фармацевтическая компания закупает немецкую вакцину от COVID-19

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Китайская фармацевтическая компания закупает немецкую вакцину от COVID-19

Шанхайская фармацевтическая компания Fosun Pharma объявила в среду о договоренности с немецкой BioNTech SE о закупке у нее не менее 100 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Сделкой предусмотрено, что шанхайская фирма до конца текущего года сделает первоначальный платеж в размере 125 млн евро за 50 миллионов доз, говорится в сообщении.

Fosun Pharma ввела в китайской провинции Цзянсу клинические испытания двух вакцин BioNTech. Пока ни один из препаратов не был одобрен медицинским регулятором Китая.

Теги: #коронавирус #вакцина #китай #закупки
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