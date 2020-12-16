Трамп привьется от коронавируса, когда ему это посоветуют сделать врачи

Президент США Дональд Трамп будет готов привиться от коронавируса COVID-19, когда его врач посоветует сделать это, заявила во вторник представитель Белого дома Кейли Макинани.

"Он сделает это, когда получит соответствующую рекомендацию от экспертов в сфере здравоохранения и от врача Белого дома", - сказала она на брифинге.

Макинани добавила, что и сама будет готова сделать себе прививку от COVID-19.

В США некоторые СМИ активно призывают Трампа побыстрее привиться от коронавируса, чтобы таким образом развеять опасения соотечественников, считающих, что эти прививки могут спровоцировать побочные эффекты.

Осенью 2020 года Трамп и его супруга переболели COVID-19.