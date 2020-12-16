Помпео заявил, что США ждут от России объяснений по ситуации с Навальным

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон все еще ждет объяснений от Москвы по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Мы еще ничего не сделали в отношении новой информации, кроме как начали оценивать то, что мы знаем. Но достаточно сказать, что мы признаем и были одними из первых, кто осудил эту невероятно пагубную деятельность и потребовал, чтобы Россия объяснила нам точно, как это произошло, кто это сделал. Мы все еще ждем этих ответов", - заявил Помпео в интервью The Ben Shapiro Show.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине. В настоящее время он находится в процессе реабилитации в Германии.

Германские специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок". 6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.