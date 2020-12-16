Главой Запорожского облсовета избран Боговин, Евросолидарность заявила об узурпации власти

Депутатское большинство Запорожского областного совета, состоящее из представителей партий "Слуга народа", "Оппоблок", "Батькивщина" и "Єднання", избрало главу Запорожского областного совета - нынешнего председателя Запорожской облгосадминистрации Виталия Боговина. Оппозиционные фракции заявляют об узурпации власти.

Фракция партии "Европейская Солидарность" (ЕС) в Запорожском облсовете во вторник вечером сделала заявление, в котором отмечается, что на сегодняшней сессии Запорожского облсовета представители большинства от "Слуги народа", "Опоблока", "Батькивщины" и "Єднання" захватили власть и огласили избрание главы областного совета.

По информации фракции "ЕС", во вторник после обеда депутаты собрались на сессию облсовета, однако после пяти попыток зарегистрировать присутствующих председательствующий заседания заявил, что сессия идет на перерыв и продолжиться в пятницу. Вместе с тем, т.н. большинство собралось в одном из кабинетов Запорожской ОГА, где при отсутствии видео и фотокамер, а также счетной комиссии, были проведены выборы председателя Запорожского облсовета.

В заявлении подчеркивается, что во время т.н. голосования, депутатов заставляли переголосовывать, чтобы набралось 43 необходимых голоса.

При этом депутаты из оппозиционных фракций, которые пытались пройти на данное собрание, допущены туда не были.

Фракция "Европейской Солидарности" заявила о беззаконии, и требует вмешаться в ситуацию правоохранительные органы и привлечь к ответственности "всех, кто был задействован в захвате власти". В "ЕС" также заявили, что намерены обратиться с заявлением в СБУ, Нацполицию, прокуратуру и ГБР.

При этом некоторые представители "большинства" в депутатском корпусе Запорожского облсовета сообщают на своих страницах в соцсетях, что за кандидатуру Боговина проголосовали 43 депутата, однако были совершены попытки сорвать голосование.

Как сообщалось, 11 декабря новоизбранные депутаты Запорожского облсовета собрались на свою первую сессию, которая завершилась глубокой ночью потасовкой.

В ходе тайного голосования на выборах главы Запорожского облсовета депутаты оппозиционных фракций заметили, что депутаты большинства вместо положенной одной пометки в бюллетенях напротив фамилии кандидата ставят порядковые номера от 1 до 40. Оппозиционеры утверждали, что эти номера были присвоены каждому депутату большинства для того, чтобы отслеживать как проголосовал каждый из "сателлитов".

Представители большинства пытались вынести данные бюллетени из помещения, в результате чего возникла потасовка.