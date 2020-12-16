США постараются определить, кто стоит за недавними кибератаками - Белый дом

США делают все необходимое, чтобы расследовать данные о недавних массовых кибератаках против американских правительственных учреждений, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

"Правительство США в курсе всех этих сообщений. Мы принимаем необходимые шаги, чтобы определить виновных и исправить любые возможные проблемы, связанные с этой ситуацией", - сказала она, отвечая на вопрос о кибератаках.

Ранее в декабре СМИ США сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) минторга США.

Согласно их данным, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам ведомств и похитила данные.

По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую внешнюю разведку.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion. Согласно сообщению на сайте SolarWinds, клиентами компании, кроме вышеперечисленных ведомств, также являются подразделения Вооруженных сил, министерства юстиции и Государственного департамента, Агентства национальной безопасности, Почтовой службы и 425 компаний из списка американского списка Fortune 500.

Однако атака, скорее всего, была еще более масштабной, отмечают СМИ.

SolarWinds отметила в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам, что, хотя она уведомила 33 тыс. клиентов, она считает, что только около 18 тыс. клиентов были затронуты кибератакой. По данным SolarWinds, хакеры смогли получить доступ к электронной почте компании с помощью инструментов Microsoft Office 365.