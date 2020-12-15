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23:40 15.12.2020

ЕК предлагает новые правила работы технологических компаний в Европе с крупными штрафами за нарушения

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ЕК предлагает новые правила работы технологических компаний в Европе с крупными штрафами за нарушения

Европейские власти хотят получить новые полномочия для контроля внутренней работы крупных технологических компаний, в том числе, возможность налагать на них многомиллионные штрафы.

Еврокомиссия во вторник предложила на рассмотрение государств ЕС два законопроекта, которые дадут регуляторам возможность взыскивать с компаний штрафы в сумме от 6% до 10% их годовой выручки, или даже требовать разделения их бизнеса с целью положить конец нарушениям в сфере конкуренции.

В законопроектах не упоминаются никакие компании, однако, вполне вероятно, что они направлены на американских технологических гигантов Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Apple Inc. (SPB: AAPL) и Facebook Inc. (SPB: FB), пишет The Wall Street Journal.

Первый из законопроектов - Digital Services Act - требует от технологических платформ, используемых более 10% населения ЕС, внимательно отслеживать и ограничивать риски, которые могут представлять собой незаконный контент, а также товары, доступные через платформы. Он требует проведения ежегодных внешних проверок сервисов и предусматривает введение новых стандартов прозрачности платформ для пользователей и регуляторов.

Предполагается, что сервисы будут получать предписания об изменении некоторых аспектов поведения по итогам ежегодных проверок и, в случае невыполнения ими предписаний, их будет ждать штраф.

Digital Services Act также дает регуляторам европейских стран право вводить местные ограничения для незаконного контента. Пример, приведенный Еврокомиссией в ходе презентации законопроектов, - властям города, где нужна регистрация сдаваемого в аренду жилья, можно будет потребовать от сервисов бронирования убрать предложения незарегистрированных объектов недвижимости или запросить информацию о владельце недвижимости, который не платит налоги на доход с аренды.

Второй законопроект - Digital Markets Act - предусматривает введение ограничений для компаний, имеющих крупную базу клиентов, на ведение практик, считающихся неконкурентными. Например, такой практикой является попытка навязать клиенту, пытающемуся получить доступ к ключевой платформе компании, подписаться на другой ее сервис или оплатить какую-либо услугу.

После внесения законопроектов Еврокомиссией, их ждет многомесячный период обсуждения. Каждый законопроект должен быть одобрен, как Евросоветом, представляющим 27 правительств ЕС, так и Европарламентом, чтобы вступить в силу.

На принятие Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) Евросоюзу потребовалось 4 года, отмечает WSJ.

 

Теги: #правила #европа #регулятор #интернет
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