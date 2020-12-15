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22:50 15.12.2020

Эксперты ВОЗ планируют в январе отправиться в Китай искать источник коронавируса

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Эксперты ВОЗ планируют в январе отправиться в Китай искать источник коронавируса

Команда экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планирует поехать в январе в Китай расследовать происхождение коронавируса COVID-19, заявил в интервью агентству Associated press член миссии Фабиан Лендертц.

По его словам, команда ВОЗ уже начала обсуждение с китайскими учеными. Скорее всего, сначала эксперты поедут в Ухань, где впервые сообщили о вспышке коронавируса.

"Это не о том, чтобы найти страну-виновника. Это о том, чтобы попытаться понять, что произошло, а потом посмотреть, можем ли мы на основе этой информации попытаться уменьшить риск в будущем", - сказал Лендертц.

Ученые планируют выяснить, циркулировал ли вирус ранее, чем об этом стало известно. Для этого они собираются изучить медицинские образцы, собранные до пандемии. Другой линией расследования будет изучение рынка в Ухане - возможного места, откуда вирус передался от животного человеку. Группа ВОЗ также будет собирать образцы летучих мышей и других животных, которые могли бы быть носителями вируса.

По словам Лендертца, команду не информировали о каких-либо ограничениях во время их работы в Китае за исключением двухнедельного карантина. Миссия ВОЗ в Китае продлится от четырех до пяти недель.

"Будет отчет от этой миссии, но я уверен, что это не даст нам полного ответа", - отметил ученый.

Первый случай коронавируса COVID-19 был предположительно выявлен 17 ноября 2019 года в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.

Теги: #коронавирус #эксперты #китай #воз
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