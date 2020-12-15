В Киеве открыли станции метро "Крещатик"и" Майдан Незалежности"

Станции киевского метрополитена "Крещатик"и" Майдан Незалежности" открыли для пассажиров, сообщили в КП "Киевский метрополитен".

"Станции "Хрещатик", "Майдан Незалежности" и пересадка работают в штатном режиме", –сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером.

Ранее сообщалось, что станции киевского метрополитена "Крещатик" и "Майдан Независимости", расположенные в центре Киева, а также пересадка между ними полностью закрыты из-за поступившего сообщения о минировании.