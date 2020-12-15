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21:20 15.12.2020

Рада в четверг рассмотрит кадровые вопросы по назначению министров

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Рада в четверг рассмотрит кадровые вопросы по назначению министров

Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы по назначению министров в четверг, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"За кандидатов на должности министров ... будут голосовать скорее всего в четверг", - сказал Корниенко журналистам после заседания фракции во вторник вечером.

Корниенко также рассказал, что в среду вопрос об увольнении министра по Вопросам защиты окружающей среды Романа Абромовского Верховна Рада рассматривать не будет.

"Этот вопрос отложили, то есть завтра его заявление голосоваться не будет. Будут продолжаться консультации между премьером и профильным комитетом, президентом, депутатами", – отметил Корниенко.

По его словам, в среду в повестке дня пленарного заседания только один кадровый вопрос - заявление об отставке министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Корниенко рассказал, что по рассмотренным кандидатурам во фракции дистанционно будет проведено сигнальное голосование.

"Вечером мы будем проводить сигнальное голосование, опрос в группах и на утро будем понимать картину (относительно поддержки кандидатов членами фракции, - ИФ)", - отметил Корниенко.

С его слов, во время собеседований с кандидатами в министры было много профессиональных вопросов и прежде всего к кандидату на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Юрию Витренко.

"Он очень профессиональны̆й человек, он очень долго отвечал. К сожалению, он не физически присутствовал, а онлайн. Завтра он уже будет в 13:00 в Украине, далее сможет комитеты после обеда посетить, поскольку у нас есть процедура, что кандидат в министры должны посетить комитеты", - уточнил парламентарий.

Менее всего вопросов, со слов Корниенко, возникло к кандидату на пост министра по вопросам ветеранов Юлии Лапутиной, поскольку "смотришь биографию и вопросов нет", так как она боевой генерал.

Вместе с тем длительным было обсуждение кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Корниенко подчеркнул, что мнения относительно него были разными.

Касательно Романа Лещенко, кандидатуру которого рассматривают на пост главы Министерства аграрной политики, Корниенко отметил, что он предлагает сконцентрироваться на развитии отрасли.

Также Корниенко уточнил, что кандидатуру Романа Опимаха на должность министра экологии фракция не обсуждала, хотя на заседании он также присутствовал.

Теги: #рада #кадровые_решения
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