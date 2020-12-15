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20:54 15.12.2020

Вице-премьер Уруский и посол Дании обсудили реформирование оборонной промышленности в Украине

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Вице-премьер Уруский и посол Дании обсудили реформирование оборонной промышленности в Украине

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский и посол Дании Оле Эгберг Миккельсен обсудили реформирование оборонной промышленности в Украине, а также сотрудничество между странами.

"Проинформировал посла о планах по реформированию оборонной промышленности Украины, в частности по созданию холдингов и корпоратизации предприятий. Подчеркнул, что мы осуществляем реформы не ради самих реформ, а с целью создания в стране благоприятного бизнес-климата", - написал Уруский на своей странице в Facebook.

В свою очередь посол Дании в Украине выразил готовность к развитию сотрудничества между странами. Посол также отметил, что Украина и Дания являются близкими партнерами.

"В то же время посол отметил, что Дания готова оказать помощь Украине в процессе реформирования промышленности и развивать сотрудничество между странами по различным направлениям, в частности в сфере кораблестроения. Сейчас есть интересные предложения, которые требуют должного внимания", - написал Уруский.

 

Теги: #сотрудничество #промышленность #дания
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