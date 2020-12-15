События

20:46 15.12.2020

Трамп по-прежнему полон решимости попытаться ветировать законопроект об оборонном бюджете

2 мин читать
Трамп по-прежнему полон решимости попытаться ветировать законопроект об оборонном бюджете

Президент США Дональд Трамп все еще планирует попытаться наложить вето на законопроект о новом оборонном бюджете на 2021 финансовый год, заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани во вторник.

"Он все еще планирует наложить вето на (законопроект - ИФ) NDAA, хотя срока по этому решению я дать не могу. Тем не менее, я знаю, что он планирует использовать вето", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста, сделает ли он это, несмотря на то, что законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов в Конгрессе.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили этот проект, причем - подавляющим большинством голосов. Это означает, что даже в случае вето Трампа конгрессмены могут добиться одобрения проекта оборонного бюджета.

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Кроме того, документ открывает возможность для введения санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Теги: #оборона #бюджет #вето #сша
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:22 15.12.2020
Нардепы отказываются рассматривать ресурсный законопроект из бюджетного пакета - замглавы профильного комитета

Нардепы отказываются рассматривать ресурсный законопроект из бюджетного пакета - замглавы профильного комитета

19:16 15.12.2020
Парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы на 40%

Парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы на 40%

16:51 15.12.2020
Вакцина Moderna от COVID-19 может быть одобрена в США 18 декабря

Вакцина Moderna от COVID-19 может быть одобрена в США 18 декабря

06:58 15.12.2020
Байден осудил отказ Трампа признать его победу

Байден осудил отказ Трампа признать его победу

05:02 15.12.2020
Число жертв коронавируса в США превысило 300 тыс. - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в США превысило 300 тыс. - университет Хопкинса

02:58 15.12.2020
Трамп сообщил об уходе генпрокурора США со своего поста

Трамп сообщил об уходе генпрокурора США со своего поста

00:48 15.12.2020
Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом

Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом

23:31 14.12.2020
Республиканцы организовали альтернативное голосование выборщиков в "спорных" штатах - помощник Трампа

Республиканцы организовали альтернативное голосование выборщиков в "спорных" штатах - помощник Трампа

22:29 14.12.2020
Парламентский комитет по вопросам бюджета утвердил финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год

Парламентский комитет по вопросам бюджета утвердил финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год

20:23 14.12.2020
США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400 - Помпео

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400 - Помпео

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

На Украину впервые возложена ответственность за финансовые аспекты работы Постоянного арбитражного суда в Гааге

Во время акции на Майдане в Киеве пострадали около 40 полицейских

В инженерном обустройстве нуждается еще минимум 1,5 тыс. км границы с РФ - Дейнеко

В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16150 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада в четверг рассмотрит кадровые вопросы по назначению министров

Вице-премьер Уруский и посол Дании обсудили реформирование оборонной промышленности в Украине

Вкладчик CityCommerce Bank добился через ВАКС регистрации НАБУ дела об EUR62 млн ущерба с обвинениями в адрес Авакова и Гонтаревой, Гонтарева называет это абсурдом

Более 900 украинских женщин получили звание "Мать-героиня" - указ

Сотрудники театров и кинотеатров протестуют в Париже против закрытия объектов культуры

Помпео встретится с кандидатом Байдена на пост госсекретаря США - СМИ

На Харьковщине при обысках по делу о нелегальном производстве алкоголя изъято более 4 тонн спирта

В Туркменистане вводятся ограничения на время зимних каникул на фоне пандемии COVID-19

Зеленский подписал указ о мерах в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра

САП обжалует решение суда передачу другому органу расследование дела о фальсификации экспертных заключений в интересах компании "Укрбуд"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА