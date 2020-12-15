Трамп по-прежнему полон решимости попытаться ветировать законопроект об оборонном бюджете

Президент США Дональд Трамп все еще планирует попытаться наложить вето на законопроект о новом оборонном бюджете на 2021 финансовый год, заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани во вторник.

"Он все еще планирует наложить вето на (законопроект - ИФ) NDAA, хотя срока по этому решению я дать не могу. Тем не менее, я знаю, что он планирует использовать вето", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста, сделает ли он это, несмотря на то, что законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов в Конгрессе.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили этот проект, причем - подавляющим большинством голосов. Это означает, что даже в случае вето Трампа конгрессмены могут добиться одобрения проекта оборонного бюджета.

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Кроме того, документ открывает возможность для введения санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.